Um caçador foi detido pela GNR com munições proibidas, numa ação de fiscalização, a decorrer no concelho de Torre de Moncorvo, do distrito de Bragança.

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Torre de Moncorvo deteve o caçador, de 61 anos, na localidade de Felgueiras, concelho de Torre de Moncorvo, por posse de munições proibidas.

Nestas circunstâncias a detenção, o transporte ou o uso deste tipo de munições pode consubstanciar um crime punido com pena de prisão até 4 anos ou com pena de multa até 480 dias.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, direcionada para o controlo dos atos venatórios, os militares abordaram esse caçador, que se deslocava para uma montaria, o qual tinha na sua posse dois cartuchos com projétil de zagalote, proibidos para o exercício da caça, resultando na sua apreensão, assim como da caçadeira e respetivos documentos.

O detido foi já constituído arguido e sujeito ao termo de identidade e residência, segundo disse o oficial de serviço à Sala de Situação do Comando Territorial da GNR de Bragança, tenente-coronel Lobo de Carvalho.