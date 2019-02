Aumentou para 52 o número de pessoas que morreram devido ao consumo de álcool adulterado na Índia.

Segundo fontes oficiais, a maioiria dos mortos é do distrito de Saharanpur, no Uttah Pradesh – 36 pessoas morreram nesta área, estando entre 15 e 20 hospitalizadas. As restantes vítimas eram da área de Haridwar, em Uttarakhand.

O superintendente da polícia local explicou aos jornalistas que, inicialmente, pensava-se que as bebidas tinham sido servida durante uma cerimónia fúnebre. Mais tarde, as autoridades apuraram que o álcool tinha sido consumido em várias aldeias.

O álcool ilegal costuma ser consumido nas áreas mais pobres devido ao seu baixo preço. Normalmente é composto por pesticidas e outras substâncias nocivas.