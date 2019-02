Uma delegação da CDU visitou o Jardim da Corujeira, na área de Contumil, da freguesia de em Campanhã, na zona oriental da cidade do Porto.

A Vereadora da CDU na Câmara Municipal do Porto, Ilda Figueiredo, com os elementos da delegação, pretenderam “informar os moradores e frequentadores desta zona que por proposta e contributo da CDU foi possível inscrever no orçamento municipal de 2019 a requalificação da Praça da Corujeira”.

“Trata-se de uma reivindicação de longa data dos moradores e que a CDU tem vindo a levantar regularmente no Executivo e Assembleia Municipal”, como refere a Coligação Democrática Unitária (CDU).

“A afluência de população que se pode verificar nesta zona é mais do que justificação para uma requalificação urbana que privilegie as acessibilidades, a reabilitação dos passeios e pavimentos das ruas envolventes e da praça, a iluminação e adotação de equipamentos urbanos no jardim, como um parque infantil e outros que promovam uma ocupação de lazer deste espaço verde”, destaca a CDU, considerando que “a população de Campanhã não pode continuar esquecida no investimento municipal”.