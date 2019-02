A PSP de Lisboa faz três detenções por tráfico de droga na freguesia de Carnaxide, de dois homens com 28 e 34 anos e uma mulher com 33 anos, todos suspeitos da prática do crime de tráfico de droga.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Oeiras, no dia 7 de fevereiro, na No âmbito de um processo de investigação levados a cabo pela Divisão Policial de Oeiras, no cumprimento de sete mandados de busca domiciliária e cinco não domiciliárias apreendeu 428 doses cocaína, nove doses de heroína, 37 doses de haxixe; 21.000 mil euros em numerário, quatro automóveis, um motociclo, uma pistola calibre 6.35 mm, uma carabina calibre 45/70 mm, 33 munições de diversos calibres, um boxer, vulgarmente designado por soqueira, vários telemóveis, um computador portátil, uma prensa, quatro balanças de precisão e um moinho elétrico.

Os detidos já referenciados pela prática de crimes da mesma índole, foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Oeste – Oeiras, a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva para um, apresentações diárias para um segundo detido e para o terceiro detido, apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.