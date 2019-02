Dois homens, de 43 e 52 anos, suspeitos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos da Maia e de Valongo, ficaram ambos em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa.

Numa investigação pelo tráfico de estupefacientes e que decorreu durante oito meses, os militares o Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Matosinhos, cumpriram dois mandados de busca domiciliária, dos quais resultou a apreensão de 1.274 doses de haxixe, quatro telemóveis, dois bastões extensíveis, uma soqueira, um par de algemas, dois veículos ligeiros e um motociclo, material utsado para corte e embalamento do produto estupefaciente e 8.465 euros em numerário.

Os detidos, após terem sido presentes ao Tribunal Judicial da Maia, ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, tendo sido enviados ao Estabelecimento Prisional do Porto, na freguesia de Custóias, do concelho de Matosinhos.

Esta ação contou ainda com o empenhamento de militares da Secção de Informações e Investigação Criminal do Porto, segundo referiu ao i o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR do Porto, capitão Flávio Sá.