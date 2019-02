Deflagrou um incêndio numa habitação, na freguesia de Gualtar, Braga.

No local do sinistro, situado na Rua José António Guimarães, em Braga, perto do Campus de Gualtar da Universidade do Minho, encontram-se já dez elementos e três viaturas da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e patrulhas do Posto Territorial da GNR de Braga.

As equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) baseada no Hospital de Braga também se encontram de prevenção, junto da habitação em chamas.