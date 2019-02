Vários coletes amarelos voltaram às ruas francesas para se manifestarem. Este é o 13º sábado consecutivo que os manifestantes desfilam por Paris.

De acordo com a imprensa local, os coletes amarelos reuniram-se perto do Arco do Triunfo e começaram a desfilar por volta das 12h locais – 11h em Lisboa – em direção à avenida Montaigne, que tem acesso à sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em declarações à impresa, o ministro do Interior disse que o dispositivo da polícia “se mantém significativo”, mesmo depois de quase três meses de protestos.