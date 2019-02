O coronel que agrediu os formandos do 40º curso de formação da GNR, em Portalegre, foi transferido, passando agora a inspetor-adjunto da Inspeção da Guarda.

Segundo avançou o Jornal de Notícias, esta transferência surgiu depois de a promoção do coronel ter gerado polémica. Porquê? Porque no início deste mês, o coronel foi promovido a um cargo que lhe permitia supervisionar todas as formações da Guarda.

De acordo com o documento oficial da GNR, citado pelo mesmo jornal, o comandante-geral decidiu então nomear o coronel na quinta-feira. Este assumirá as novas funções na segunda-feira.

As agressões – que ocorreram em dezembro do ano passado – continuam a ser investigadas.