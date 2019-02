As câmaras de vigilância do centro de treinos do Flamengo, no Brasil, captaram os momentos em que os jovens estavam a tentar fugir às chamas.

As imagens captadas mostram os jogadores a tentar sair por uma porta, mas o local já estava cheio de fumo.

O incêndio deflagrou na madrugada de sexta-feira – tendo provocado 10 vítimas mortais, todas entre os 14 e 16 anos de idade e ainda três feridos.