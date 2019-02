O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, revelou este sábado que o número de vítimas mortais, resultantes do colapso de um prédio na quarta-feira, subiu para 16. De acordo com o governante, as equipas de regaste encontraram outro corpo soterrado nos escombros.

Das quatorze pessoas foram resgatadas com vida, das quais 13 estão hospitalizadas – sete encontram-se em estado grave.

O prédio de oito andares colapsou na quarta-feira, mas as causas do acidente ainda permanecem desconhecidas, estando a ser conduzida uma investigação para as apurar.