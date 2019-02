A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) vai realizar este sábado um conselho nacional extraordinário, em Pombal, para discutir a proposta do governo acerca da alteração da lei orgânica da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, Jaime Marta Soares - presidente da LBP - revelou que na semana passada o ministro da Administração Interna lhes entregou a versão final da proposta, estando agora nas mãos do conselho dizer se aceita ou não as mudanças.

Marta Soares disse ainda que se está a caminhar "para uma solução" e sublinhou que esta versão "é completamente diferente" da apresentada em outubro do ano passado.

A proposta do executivo tem como objetivo mudar o nome da Proteção Civil para Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A proposta prevê ainda acabar com os 18 comandos distritais de operações e socorro e a criação de comandos regionais e de 23 comandos sub-regionais de emergência e proteçao. É com este último ponto que os bombeiros não concordam.

No final do ano passado,como forma de protesto a LBP deixou de passar a informação aos comandos distritais de operações de socorro. Depois de o governo se ter mostrado disponível para negociar, a liga decidiu suspender o protesto.