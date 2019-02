Os Bombeiros combateram esta sexta-feira um incêndio numa residência em Celorico de Basto, no distrito de Braga.

Segundo se apurou nas imediações, o fogo começou com o curto-circuito numa máquina de lavar, dentro de uma moradia, na localidade de São Romão do Corgo, no concelho de Celorico de Basto.

Os Bombeiros Voluntários Celoricenses combateram o sinistro com doze operacionais e três viaturas, tendo a ocorrência sido registada pelo Posto Territorial da GNR de Celorico de Basto.