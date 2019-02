O condutor de uma moto da Burger King ficou gravemente ferido, já ao princípio da noite desta sexta-feira, em Braga, depois de ter sido colhido por um automóvel, ficando debaixo do carro.

A vítima, de 20 anos, encontra-se em estado grave, no Serviço de Emergência do Hospital de Braga, para onde foi conduzido pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, depois de assistido no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Braga.

O acidente verificou-se no cruzamento que liga a Rua do Cruzeiro à Rua Padre Cruz, no limite das freguesias de Maximinos e de Ferreiros, a sul da cidade de Braga, quando um automóvel terá mudado subitamente de direção, apanhando assim este jovem de surpresa.