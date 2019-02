Um rapaz de 14 anos foi gravemente atropelado, ao início da noite desta sexta-feira, em Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.

O atropelamento ocorreu no centro da vila de Cabeceiras de Basto, quando o rapaz saiu de um autocarro e terá passado em frente daquele mesmo veículo pesado de passageiros, tendo sido colhido por um automóvel, cujo condutor não se terá apercebido deste jovem.

Na sequência do embate, o rapaz foi projetado cerca de sete metros, sofrendo ferimentos graves, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses, pelo binómio enfermeiro-técnico de emergência pré-hospitalar do Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe do INEM, pela GNR de Cabeceiras de Basto e pelo Subdestacamento de Trânsito de Fafe da Guarda Nacional Republicana.