O jornal francês L’Equipe divulgou esta sexta-feira a lista dos dez jogadores mais bem pagos no mundo do futebol.

Lionel Messi lidera a lista e ganha mais de oito milhões de euros. Apesar da transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, o craque português surge no segundo lugar e ganha pouco mais de metade do ordenado de Messi: 4.7 milhões de euros.

No terceiro lugar está Antoine Griezmann, a receber 3.3 milhões de euros no Atlético de Madrid.

Veja a lista completa do top 10 dos salários do futebol:

1 - Lionel Messi, Barcelona - 8.3 milhões de euros



2 - Cristiano Ronaldo, Juventus - 4.7 milhões



3 - Antoine Griezmann, Atlético de Madrid - 3.3 milhões

4 - Neymar, Paris Saint Germain - 3.06 milhões



5 - Luiz Suarez, Barcelona - 2.9 milhões



6 - Gareth Bale, Real Madrid - 2.5 milhões



7 - Phillippe Coutinho, Barcelona - 2.3 milhões



8 - Alexis Sanchez, Manchester United - 2.28



9 - Kylian Mbappe, Paris St Germain - 1.73



10 - Mesut Ozi, Arsenal - 1.6 millhões