A GNR apanhou os três autores do furto de 20 mil euros a um sexagenário e recuperou metade daquela quantia, para além de objetos adquiridos com o dinheiro gasto pelo grupo.

Esta situação obrigou a vítima a passar necessidades e a viver da ajuda de outras pessoas, até que resolveu contar o sucedido à Guarda Nacional Republicana de Viseu, que através das diligências investigatórias efetuadas, chegou aos suspeitos daquele caso denunciado como furto, tendo realizado duas buscas domiciliárias, o que possibilitou recuperar 10 mil euros e apreender também alguns bens adquiridos com o dinheiro furtado ao sexagenário.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Comando Territorial da GNR de Viseu em pouco tempo conseguiu identificar os três suspeitos, dois homens de 38 e 52 anos e uma mulher de 25 anos, pela prática do crime de furto, no concelho de Viseu.

Segundo a versão do idoso, de 63 anos, contada à GNR, tinha sido vítima de um furto de 20 mil euros em numerário, alegando que andava com o dinheiro no bolso, porque não o queria ter no banco e supostamente porque não confia nos sistemas bancário e financeiro.

Os três identificados foram logo constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, segundo revelou o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Viseu, tenente-coronel António Dias.