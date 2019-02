A deputada Joana Mortágua anunciou esta sexta-feira que o Bloco de Esquerda (BE) vai apresentar um projeto de lei para abolir os exames nacionais do 9.º ano.

"O BE vai apresentar um projeto para acabar com os exames do 9.º ano que é um anacronismo", disse a deputada bloquista, citada pela agência Lusa, durante o debate de dois projetos de resolução apresentados pelo PCP e CDS para que o Governo estude a reorganização dos ciclos.

Além do debate acerca da reorganização dos ciclos de ensino, o BE considera ainda que é preciso acabar com "o excessivo peso dos exames nacionais".

O antigo ministro Nuno Crato criou exames do 4.º e 6.º anos, que acabaram por ser abolidos pelo atual Governo, e agora o BE defende que também é preciso abolir as provas nacionais do 9.º ano.