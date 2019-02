Começou ontem o julgamento dos quatro detidos na manifestação de dia 21 de janeiro, na sequência dos conflitos entre a PSP e os moradores do Bairro da Jamaica, no Seixal. Os quatro jovens, nenhum deles pertencentes ao Bairro da Jamaica, estão acusados pelo Ministério Público de vários crimes: ofensa à integridade física, injúria agravada, dano e participação em motim. No entanto, o julgamento não foi pacífico e os intervalos da sessão ficaram marcados pelos desacatos causados por testemunhas, arguidos e Polícia de Segurança Pública.

A tensão durante um dos intervalos aumentou quando a PSP identificou um homem e o levou para a esquadra sediada no tribunal. Tanto os arguidos como as testemunhas acusaram a PSP de intimidar estas últimas, já que, segundo os intervenientes, a pessoa detida era testemunha no processo – informação desmentida pela PSP. Segundo esclareceu o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP à Lusa, “no intervalo de uma audiência de julgamento a ter lugar no Tribunal de Pequena Instância Criminal, em Lisboa, foi reconhecido o autor de um vídeo amplamente partilhado através da internet, cujo teor é suscetível de enquadramento penal, designadamente no crime de Discriminação Racial, Religiosa ou Sexual”. E acrescentou ainda a PSP que “o suspeito, no julgamento em concreto que estava a decorrer, não tinha qualquer participação processual, não sendo testemunha, ofendido, arguido ou outra”.

Durante o dia de ontem, os quatro arguidos descreveram o que aconteceu no dia da manifestação na Avenida da Liberdade. No entanto, três dos arguidos garantiram que não arremessaram pedras contra os agentes da polícia, enquanto o quarto elemento afirmou que nem fazia parte da manifestação.

Um dos manifestantes, Bruno Andrade, negou todas as acusações, dizendo que era tudo mentira. “Não arremessei pedra nenhuma nem agi com violência contra a polícia”, disse o homem de 29, que mora em Paço de Arcos, Oeiras. “Fui apanhado no fogo cruzado entre um grupo de manifestantes que arremessou as pedras e a polícia, que disparava tiros de balas de borracha. Fui detido de uma maneira brusca e sem entender porquê”, acrescentou durante a sessão de julgamento.

O segundo arguido, Teodoro Ferreira, de 26 anos, assumiu que se deslocou do Seixal – onde vive – até Lisboa para participar na manifestação. No entanto, negou qualquer acusação de insulto à PSP.

Também outro dos arguidos, José Júnior, negou o envolvimento nos crimes de que é acusado. “Estava na manifestação, mas não arremessei pedras. Quando começou o arremesso de pedras estava na estrada junto da polícia, que atirava [balas de borracha] diretamente às pessoas. Não fiz nada. Fui detido quando estava a falar com uma senhora na paragem de autocarro e já não havia arremesso de pedras”, sustentou o jovem de 22 anos, residente na Póvoa de Santo Adrião.

Por fim, Bruno Fonseca, de 31 anos – o mais velho dos três – afirmou não fazer parte da manifestação e que apenas regressava do local de trabalho, onde tinha ido buscar a sua farda. Em plena manifestação, começou a filmar o cenário e acabou por ser abordado por “quatro ou cinco polícias” com cassetetes na mão. Bruno Fonseca explicou que entrou em pânico e fugiu, alegando que não insultou os agentes da polícia.

Já do lado da PSP, o intendente Luís Moreira, do Comando Metropolitano de Lisboa, relatou durante a sessão que os quatro arguidos “desrespeitaram” as ordens policiais – para descer a Avenida da Liberdade pelos passeios e não pela estrada, o que não aconteceu, e as vias foram mesmo cortadas. Durante a descida da Avenida da Liberdade em direção aos Restauradores, a PSP fez sucessivas tentativas para levar os manifestantes para os passeios e acabou por ser apedrejada com pedras da calçada, segundo relatou o intendente Luís Moreira.

Perante a desordem, o intendente Luís Moreira explicou que deu ordem aos agentes da PSP para que disparassem para o ar. O objetivo era apenas dispersar os manifestantes, mas isso não aconteceu e os agentes policiais tiveram necessidade de disparar balas de borracha contra as pessoas que ali se encontravam. Segundo o intendente, quem ali estava queria “instigar e provocar o confronto”.

Algum material ficou destruído – um capacete e três escudos –, já que “as pedras vinham de todo o lado” e, por isso, disparar balas de borracha foi a única forma de pôr termo à violência por parte dos manifestantes, pois “havia o perigo de alguém morrer”, referiu também o representante do Comando Metropolitano de Lisboa. Assim, de acordo com o oficial, os quatro arguidos foram detidos por arremessar pedras e por proferir frases “injuriosas” contra os agentes presentes no local.

A manifestação, que se realizou no dia 21 de janeiro, aconteceu um dia depois da divulgação de um vídeo nas redes sociais sobre a intervenção da PSP no Bairro da Jamaica, onde vivem cerca de 70 famílias em prédios cujas obras nunca terminaram. No entanto, os moradores do Bairro da Jamaica desmarcaram-se do protesto que começou no Terreiro do Paço, frente ao Ministério da Administração Interna, passou pela Avenida da Liberdade e terminou na Praça dos Restauradores.