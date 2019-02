Foi revelado o nome da primeira vítima do incêndio no centro de treino do Flamengo: chama-se Christian Esmerio Candido e tem 15 anos.

O jovem era guarda-redes da equipa e já tinha sido convocado várias vezes para a seleção do Brasil.

Segundo o site UOL Esporte, os pais já foram chamados ao centro de treino e o clube já confirmou a identidade da vítima.

Recorde-se que um incêndio no centro de treino do clube de futebol do Rio de Janeiro fez esta madrugada dez vítimas mortais. Três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade.