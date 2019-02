Em entrevista ao New York Times, o produtor do espetáculo Ken Ehrlich, confirmou as recusas de Drake, Lamar e Gambino. Nenhum dos três fez ainda qualquer comentário.

Para Ehrlich, o problema está na relação da comunidade hip-hop com os prémios. "Quando não levam para casa o maior prémio, o respeito da Academia, e o que o Grammy representa, continua a ter pouca importância para a comunidade, o que é triste", lamentou ao jornal.

À AP, Ehrlich já tinha declarado que faltara tempo para pôr de pé uma atuação de Ariana Grande, que hoje edita o novo álbum "Thank U, Next". Esta acusou o produtor de estar a mentir.

"Tenho estado calada mas está a mentir em relação a mim", respondeu no Twitter. "Posso ter uma atuação pronta numa noite e tu sabes, Ken", justificou. "Foi quando a minha criatividade e liberdade de expressão foram asfixiadas por ti que decidi não participar", atacou.

Na base da desistência de Ariana Grande, poderá estar a vontade de interpretar o single "7 Rings". Os produtores recusaram e a cantora sentiu-se insultada perante a imposição de interpretar um medley escolhido pela produção, revela a revista Variety.

Kendrick Lamar está nomeado para oito categorias, incluindo Álbum e Canção. Drake para sete e Childish Gambino para cinco, entre as quais a Canção do ano.

No ano passado, Drake decidiu não candidatar a playlist "More Life" e foi fortemente crítico dos prémios. Os Grammys 2019 realizam-se este domingo no Staples Center de Los Angeles.