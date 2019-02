O ator inglês Albert Finney morreu aos 82 anos, consequência de doença. O anúncio foi feito por familiares que, no entanto, não adiantaram qual foi a doença que o vitimou. Sabe-se que o ator já tinha sobrevivido a um cancro nos rins em 2011.

Albert Finney foi um dos maiores nomes do cinema inglês nas décadas finais do século passado. Tendo sido nomeado várias vezes para os Óscares, embora nunca tenha conquistado a estatueta dourada.

O seu papel como Poirot no filme "Um Crime no Expresso do Oriente" de 1974 foi um dos mais marcantes, tendo sido nomeado para melhor ator principal.

Scrooge, Annie, Erin Brockovich e mais recentemente 007 Skyfall foram outras das suas atuações mais reconhecidas pelo público, embora no filme de 2012 da saga do James Bond tenha um papel menor. Esta foi a sua última participação no cinema.