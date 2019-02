O objeto, que atualmente se encontra junto à órbita de Júpiter, foi avistado pela primeira vez a 19 de outubro de 2017 pelo telescópio Pan-STARRS, situado no Havai. Por isso, deram-lhe um nome havaiano, Oumuamua, ou “mensageiro de muito longe que chega primeiro”.

Avi Loeb, diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, figura respeitada no meio científico, com mais de sete centenas de artigos e livros publicados, diz em entrevista ao “Washington Post” que o objeto voador não identificado não pode ser um cometa nem um asteroide interestelar, porque a sua velocidade de deslocação é demasiado elevada. Daí que, segundo ele, só possa ser uma nave alienígena, e parece vir mesmo em direção à Terra.

O cientista, que deu muitas palestras sobre modéstia, cunhando a expressão “modéstia cósmica”, afirma que é arrogante da nossa parte assumirmos que estamos sozinhos no universo. Em novembro publicou com Shmuel Bialy, no “Astrophysical Journal Letters”, um artigo em que refere que a Oumuamua é “uma vela solar flutuando no espaço interestelar como resíduo de um equipamento tecnológico avançado”.