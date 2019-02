O funeral de Pedro Henriques, que matou a ex-sogra e a filha de dois anos suicidando-se de seguida, contou com a presença de cerca de 100 pessoas.

As cerimónias fúnebres começaram às 11h em castanheira de Pera, no distrito de Leiria, de onde Pedro Henriques era natural, e onde, aliás foi encontrado o seu corpo após o suicídio.

Dezenas de populares, segundo o Correio da Manhã, marcaram presença numa tentativa de reconfortar os pais e os restantes familiares do ex-segurança.

Pedro Henriques, de 39 anos, era o mais novo de três irmãos e deixou a vila há mais de 15 anos. O mesmo jornal adiantou que tinha uma má relação com o pai, e que atualmente não se falavam.

Recorde-se que o homem matou a ex-sogra com vários golpes de faca na segunda-feira, após uma discussão. De seguida pôs-se em fuga, levando consigo a filha de dois anos, que viria a asfixiar mortalmente, telefonando de seguida ao INEM a dar a localização do corpo que colocou na bagageira do carro, junto ao McDonald's de Corroios, no Seixal.

Horas depois, o seu corpo viria ser encontrado em Castanheira de Pera, para onde foi de comboio, local onde tirou a própria vida com uma caçadeira, que pertenceria ao pai.