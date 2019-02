A atriz portuguesa Cremilda Gil morreu, esta sexta-feira, aos 91 anos de idade na sua casa no Alentejo.

Foi a colega de profissão Lídia Franco que confirmou a notícia da sua morte, prestando-lhe uma sentida homenagem à atriz com quem contracenou em vários projetos.





Cremilda Gil vivia há muitos anos numa aldeia no concelho de Mora, no Alentejo. "Ela nasceu no campo e quando decidiu ir viver para essa aldeia reencontrou-se. Foi muito feliz ali", recordou Lídia Franco, citada pelo Diário de Notícias.

A atriz estreou-se como atriz no Teatro Nacional D. Maria II mas tornou-se conhecida do grande público graças às suas participações no cinema e especialmente em televisão. Atualmente estava afastada dos ecrãs e dedicava-se mais ao teatro.

O seu último trabalho em televisão foi em 2012, no telefilme Entre as Mulheres da RTP1. Ao longo de 60 anos, entrou em programas como "Vila Faia", "Origens", "Cinzas", "Médico de Família", "A Loja de Camilo", "Inspetor Max".