As exportações de bens aumentaram 5,3% em 2018, enquanto as importações aumentaram a um ritmo superior (mais 8%), engordando o défice comercial em 2,7 mil milhões de euros, revelaram os dados Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mas excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações cresceram respetivamente 5,5% e 7,6% em 2018 (mais 8,9% e mais 11,4% em 2017).

Só em dezembro, as exportações subiram 7,3%, enquanto as importações aumentaram 7,5%, contribuindo para um défice comercial de 1615 milhões de euros, mais 122 milhões de euros face a igual período do ano passado.

No 4º trimestre de 2018, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 1,4% e 8,7% face ao mesmo período de 2017 (+6,0% e +7,2%, no 3º trimestre de 2018).