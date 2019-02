As temperaturas baixas, habituais nesta época do ano, vão continuar a fazer sentir-se esta sexta-feira.

De acordo com o IPMA o céu estará nublado em praticamente todo o país, havendo previsões de precipitação fraca no litoral a norte do Cabo Mondego, em especial no Minho.

Em Lisboa, as temperaturas vão variar entre os 7 e os 15 graus, ao passo que no Porto a temperatura mínima desce até aos 4 graus e a máxima atinge os 13 graus.



O distrito mais frio esta sexta-feira é Bragança, com mínima de 0 graus. A sul, Faro como Sagres apresentam céu pouco nublado, com as temperaturas a chegarem aos 20 graus.