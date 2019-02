Um português e um moçambicano, ambos empresários, foram assassinados na província da Huíla, em Angola, informou esta sexta-feira a polícia local.

O português, Délcio dos Reis Cardoso, e o moçambicano, Álvaro Morgado, ambos de 64 anos, residiam na província de Benguela, no litoral sul de Angola, de acordo com o comunicado.



Ambos tinham partido de Benguela numa viagem de negócios até ao município da Matala na província da Huíla no dia 20 janeiro.

O desaparecimento foi dado a conhecer pelo Serviço de Investigação Criminal de Benguela à polícia da província da Huíla, esta quarta-feira.

Recorde-se que no domingo passado já outro empresário português, residente em Angola há 60 anos, tinha sido encontrado morto em casa.

O português, de 85 anos, terá sido assassinado com uma tábua de lavar roupa à mão.