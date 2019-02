O CEO da Altice Portugal juntou, esta quinta-feira, a sua equipa de gestão e a equipa de liderança num evento interno da empresa convocado em tempo relâmpago para ajustes de lançamento do ano e alinhamento de temas estratégicos.

O i sabe que um dos temas abordados foi a aquisição de um grupo de media, as parcerias na área dos conteúdos e media, já que é uma área que continua no topo das prioridades para o CEO da Altice Portugal depois da compra da Media Capital ter fracassado.

Também a diversificação de portefólio foi outro dos temas abordados, uma vez que, é um dos objetivos estratégicos para o ano. Alexandre Fonseca disse mesmo à sua equipa que a aquisição de empresas ou serviços ligados aos media, conteúdos e advertising está a ser considerada.

Em cima da mesa esteve ainda o aumento do investimento na qualidade de serviço, aliás o i sabe que a reunião serviu também para a definição de medidas concretas na área do cliente, assim como a questão da TDT e a não possibilidade de renovação da licença – o CEO da Altice Portugal explicou à equipa de gestão e liderança a gravidade das medidas tomadas pelo regulador no que diz respeito à TDT e que podem obrigar a empresa a não renovar a licença.

Alexandre Fonseca anunciou também a aposta na proximidade ao território e na inovação. Ainda esta semana, a operadora anunciou a cobertura de fibra ótica na Guarda.