Em razão da gravidade dos factos denunciados de violência doméstica vitimando sempre uma mulher de 45 anos, companheira do suspeito, foi emitido um mandado de detenção pela autoridade de polícia criminal, tendo sido detido um homem, de 54 anos de idade, residente na Maia.

O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através do efetivo da Divisão de Investigação Criminal e do Gabinete de Atendimento e Informação a Vítimas (GAIV), no âmbito do combate ao crime de violência doméstica, efetuou diligências imediatas, assim que recebeu as primeiras informações.

A vítima, uma mulher de 45 anos de idade, careceu de receber tratamento médico aos ferimentos sofridos pelas agressões, o mesmo acontecendo com dois agentes policiais ao procederem à interceção do suspeito na sequência da prática de agressões físicas sobre a sua companheira, bem como coação e agressão física aos agentes policiais, tendo sido necessário igualmente o recurso à força muscular estritamente necessária para proceder à sua imobilização e detenção.

Em resultado do comportamento agressivo do suspeito, aquando do cumprimento do mandado, dois agentes careceram de receber assistência médica tendo sido conduzidos junto de unidade hospitalar, local para onde, ainda segundo a PSP do Porto, foi igualmente conduzido o agressor doméstico.

O Comando Metropolitano do Porto da PSP, desde o mês de março de 2013, tem em funcionamento, 24 horas por dia, todos os dias da semana, o Gabinete de Atendimento e

Informação a Vítimas (GAIV) para onde são encaminhadas todas as vítimas de violência doméstica do concelho do Porto para fazer atendimento personalizado e especializado por equipas policiais multidisciplinares, das valências policiais de Investigação Criminal e do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP).