Carlos Queiroz foi oficializado esta quinta-feira como selecionador da Colômbia e disse sentir-se honrado com a possibilidade de treinar a seleção sul-americana.

"Para mim estar aqui como selecionador é uma honra. A confiança e a esperança que depositaram no meu trabalho deixa-me muito feliz", começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.

"Chego com muita humildade e com o objetivo de fazer o melhor de forma a cuidar bem do património, do prestígio e da reputação que a Colômbia tem no mundo inteiro. Não posso garantir que vamos ganhar, mas é certo que vamos tentar", acrescentou.

"Depois de mais de 35 anos de experiência, digo que o estilo de jogo que mais me agrada é o de respeitar a arte de procurar ganhar o jogo. Se o estilo for rock and roll assim o se faremos, se for samba a mesma coisa. Faremos o que for preciso", concluiu.