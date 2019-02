Marco Silva vai reencontrar este sábado o Watford, na 26.ª jornada da Premier League, e mais uma vez ficou bem patente a má impressão que o técnico português deixou no clube de Vicarage Road. Marco Silva, recorde-se, esteve envolvido num imbróglio na primeira metade da temporada passada, devido a alegadas negociações com o Everton; na altura, o Watford não o deixou sair, acabando por demiti-lo em janeiro e invocando "falta de compromisso" do técnico luso... que esta época assinou pelo Everton.

Esta quinta-feira, num fórum com adeptos promovido pelo Watford num café da cidade, onde participaram o presidente, Scott Duxbury, o diretor-desportivo, Filippo Giraldi, e o avançado Troy Deeney, foi bem visível a animosidade para com o treinador dos toffees. "As pessoas que trabalham no Everton são fantásticas. Todas, menos o treinador", disparou Deeney, antes de ser questionado sobre se iria falar com o antigo técnico: "A conversa com Marco Silva será dentro de campo. Se os adeptos lhe derem muita atenção, isso vai funcionar como motivação extra para eles. Ignorem o treinador. Prefiro que o deixem à vontade: deixem-no em paz e vamos dar cabo deles."

O mesmo tom foi adotado pelo presidente. "Não vou falar com ele. Vou deixar que o Troy e a equipa façam a conversa", respondeu Scott Duxbury de forma seca. Neste momento, o Watford é oitavo na Premier League, precisamente um ponto e um lugar acima do Everton. Na 16.ª ronda, a 10 de dezembro, a partida de Goodison Park terminou empatada (2-2), num jogo que ficou marcado pelas manifestações dos adeptos dos hornets para com Marco Silva: levaram imitações de cobras, como que a simbolizar a traição do técnico português.