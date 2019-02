O Benfica recebe, no domingo, pelas 17h30, o Nacional, em jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.

O jogo será dedicado às Casas do Clube, um momento que se repete todos os anos. Além do jogo, haverá um conjunto de iniciativas no Estádio da Luz para assinalar este dia.

São esperadas 140 Casas, Filiais e Delegações, num total de cerca de 2500 pessoas. Ainda antes do jogo, pelas 13 horas, irá decorrer o almoço de trabalho, com a presença do presidente Luís Filipe Vieira, do vice-presidente Domingos Almeida Lima e dos delegados regionais das Casas.

No intervalo do Benfica-Nacional, terá lugar o desfile no relvado da Luz, com a participação de 280 pessoas, que representam as quase centena e meia de Casas do Benfica.