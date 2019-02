Paulo Rangel foi anunciado como o cabeça de lista do PSD às europeias. O nome do eurodeputado foi proposto por Rui Rio à comissão política nacional do partido e foi aprovado por unanimidade. Agora, fica a aguardar a aprovação do conselho nacional.

Durante a apresentação do candidato, esta tarde, na sede do PSD, em Lisboa, Rio destacou cinco características de Rangel: "o gosto pelos assuntos europeus", o "elevado potencial cultural, intelectual e profissional", a "experiência política", o "conhecimento dos dossiers europeus" e o "peso político na União Europeia", fundamental para "defender os interesses de Portugal".

Esta é a terceira vez que Paulo Rangel será o cabeça de lista do PSD às eleições europeias. A primeira vez foi em 2009 e repetiu-se em 2014, numa lista de coligação entre o PSD e o CDS. Rio justificou a repetição com o facto de Paulo Rangel não ser "dispensável" do cargo.