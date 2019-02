Os grandes golos podem acontecer em qualquer estádio de qualquer divisão em qualquer país. É uma verdade absoluta, que no último domingo ganhou ainda mais sentido no Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol português. Mais concretamente em Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, e pelos pés de um médio macedónio... nascido na Austrália.

Kristian Trajceski chegou esta época ao Oliveira do Hospital, depois de um ano de estreia em Portugal a representar o Gafanha. Soma 16 jogos, dos quais apenas seis a titular, e foi precisamente na condição de suplente utilizado que protagonizou um momento espetacular na vitória por 2-0 sobre o Sertanense, na 20.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal.

A quatro minutos dos 90, o jovem médio de 20 anos recebeu a bola à entrada da área, deixou quatro adversários pelo caminho (com uma roleta "à Zidane" pelo meio") e atirou para a baliza sertanense, com os jogadores de ambas as equipas incrédulos - e também os adeptos que assistiam ao jogo nas bancadas, presumimos nós.

Veja aqui a obra de arte de Kristian: