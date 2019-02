A Ordem dos Enfermeiros anunciou esta tarde que convocou os sindicatos que decretaram a greve cirúrgica para uma reunião.

O encontro com a Sindepor, a ASPE e o Movimento Greve Cirúrgica realiza-se no próximo dia 12 de fevereiro, pelas 14h00.

“Estão também convocados os Enfermeiros Diretores dos centros hospitalares onde decorre a referida greve, no âmbito do acompanhamento que a OE tem vindo a fazer da situação”, lê-se no comunicado.

“Esta sexta-feira, dia 8, a Bastonária da OE estará ao lado dos Enfermeiros, como sempre tem estado e vai continuar a estar, no protesto agendado para as 9h00 junto ao Hospital de Santa Maria”, acrescenta o documento.

Esta convocatória surge depois de o governo ter aprovado a resolução que reconhece a necessidade de recorrer à requisição civil no âmbito da greve cirúrgica dos enfermeiros.

“O Governo não teve alternativa", sublinhou Marta Temido, na conferência de imprensa após a reunião de Conselho de Ministros.