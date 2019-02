A Efacec cresceu 100% na faturação da mobilidade elétrica, atingindo os 36 milhões de euros, em 2018 face ao período homólogo, ano em que registou 17 milhões de euros. Atualmente esta área de negócio representa 6% do total da atividade da Efacec, mas o objetivo, segundo a empresa, é “que num futuro próximo passe a representar 15%”.

As metas já estão definidas: atingir um crescimento do volume de negócios de dois a três dígitos anualmente nos próximos anos, chegando perto da barreira dos 100 milhões de euros, é o objetivo desta aposta estratégica. A Europa e a América representam cerca de 90% do negócio da Efacec neste segmento.

No espaço de 12 meses também foi reforçada a equipa ao serem recrutadas mais de 100 pessoas, triplicou a capacidade de produção de carregadores rápidos e ultrarrápidos para veículos elétricos.

“Ao nível operacional, a nova unidade industrial, que incorpora as melhores práticas nos domínios da tecnologia e da engenharia e que foi projetada para uma produção em larga escala, tornou possível que a Efacec triplicasse a produção de carregadores rápidos e ultrarrápidos”, revela a empresa, em comunicado.

Alinhada com o Plano Estratégico Efacec 2020, que constitui a base para o novo ciclo que a empresa iniciou em outubro de 2015, a nova unidade industrial materializa a aposta continuada da empresa em inovação e em engenharia de produto. Esta abordagem estratégica permitiu à Efacec lançar novos projetos, nomeadamente soluções de carregamento com storage incluído, soluções integradas (hardware e software) para carregamento residencial e frotas, soluções de carregamento para frotas de camiões e evoluir a gama de alta potência. O I&D capacitou também a empresa para lançar produtos inovadores, como a nova geração de carregador rápido QC45 G2 e a nova gama de home chargers.

Para Mário Leite da Silva, presidente do conselho de administração da Efacec, “os resultados positivos atingidos na área da Mobilidade Elétrica demonstram que a estratégia delineada em 2015 estava certa. Esta empresa foi capaz de se reorganizar e de se reinventar, inverter um ciclo menos positivo e regressar aos lucros. Este é um caminho que importa prosseguir, não está concluído. A aposta no I&D para conceber produtos e soluções tecnologicamente inovadoras é um fator decisivo para o futuro da Efacec, permitindo-lhe dar um contributo significativo para a dinamização e diversificação da economia nacional, para as exportações e para a criação de postos de trabalho qualificados e sustentáveis”.

Já Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, sublinha a oportunidade que a mobilidade elétrica constitui para o desenvolvimento de negócios e para a internacionalização da marca Efacec. “Além de todas as competências que tem ao nível de carregamento rápido e ultrarrápido, a mobilidade elétrica é uma grande oportunidade para a Efacec potenciar as suas principais competências nas áreas da energia, onde fornece soluções para toda a cadeia de valor, desde a geração à distribuição de eletricidade, e da mobilidade, onde tem credenciais em transportes movidos a eletricidade”, diz.

Soluções de carga rápida e ultrarrápida

A Efacec inaugurou no início de fevereiro de 2018 as suas novas instalações dedicadas à mobilidade elétrica, uma aposta estratégica para atingir uma produção em larga escala de unidades de carregamento rápido e incrementar a sua aposta em I&D para conceber e fornecer vários projetos espalhados pelo mundo com novos carregadores ultrarrápidos state-of-art.

A Efacec disponibiliza uma gama completa de carregadores para os segmentos privados, públicos, rápidos, ultrarrápidos e wireless, contando entre os seus principais clientes alguns dos mais renomados fabricantes de automóveis, operadores de infraestruturas de carregamento, utilities e players do setor petrolífero e gás, à escala mundial.

O destino da produção é essencialmente exportação, para mercados exigentes e sofisticados, como os Estados Unidos da América e a Europa. Atualmente os carregadores Efacec estão presentes em 45 países, de norte a sul (da Lapónia à África do Sul) e de oeste a leste (do Havai à Austrália).

A empresa está ainda a participar de forma ativa em sete dos maiores projetos de mobilidade elétrica a nível mundial. “A tecnologia concebida em Portugal está a equipar centros de excelência e desenvolvimento de grandes fabricantes automóveis e a dar suporte a infraestruturas de carregamento de grande dimensão, localizadas predominantemente nos Estados Unidos e na Europa”, salienta.