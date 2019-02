"2019 é o ano em que vou fazer 80 anos. Há pessoas que têm uma grande capacidade de durar até aos 90 ou até aos 100 anos a cantar, mas esse não é o meu caso", assume.

Os derradeiros concertos irão acontecer a 2 de novembro no Coliseu do Porto e a 9 de novembro no Coliseu dos Recreios. "Tudo isto (...) sem melancolia nem pesar, mas sim com a energia que lhe é própria e com a consciência do peso da sua vida e dos seus 57 anos de carreira na história da música e do fado", acrescenta um comunicado da editora Universal.

Para este ano, está previsto aquele que será o seu último álbum e que se encontra em fase de gravações. Aliás, a edição chegou a ser pensada para o final do ano passado mas teve de ser adiada,

Carlos do Carmo tem passado por alguns problemas de saúde e foi mesmo obrigado a cancelar alguns concertos na segunda metade do ano passado. A 4 de maio, o cantor estará, porém, em New Bedford, nos EUA.

Os espetáculos dos coliseus dão pelo título de "Obrigado" e os bilhetes já se encontram à venda a preços que variam entre os 22,5 e os 50 euros. Veja a declaração de Carlos do Carmo: