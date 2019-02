Dolores Aveiro falou pela primeira vez aos jornalistas sobre o caso que envolve Cristiano Ronaldo e a alegada violação da norte-americana Katherine Mayorga.

Durante o lançamento da sua marca de vinho e azeite, em Lisboa, Dolores defendeu o filho, reforçando a confiança que tem no craque português.

"Tenho confiança no meu filho, em relação ao que se passou. Ela quando foi para lá [quarto do hotel] não foi para jogar às cartas. Foi para fazer alguma coisa. Sei o filho que tenho", disse ao Daily Mail .

Recorde-se que a Katherine Mayorga acusa Ronaldo de a ter violado num hotel em Las Vegas, em 2009. Na altura, o atleta assinou um acordo de confidencialidade e o assunto ‘morreu’. No entanto, em outubro do ano passado, Mayorga avançou com uma ação judicial contra Ronaldo e a revista Der Spiegel voltou a divulgar a história com o contrato assinado por ambos: desta vez, o nome da mulher envolvida foi revelado.