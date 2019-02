A escolha de Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, para liderar a lista ao Parlamento Europeu vai levar a uma mini-remodelação no governo e Pedro Nuno Santos poderá ser promovido a ministro, de acordo com o “Expresso”.

Nuno Santos tem tido um papel central no governo e era expectável que, mais tarde ou mais cedo, fosse promovido a ministro, embora António Costa tenha optado por não o fazer na última remodelação em meados de outubro.

O PS apresenta os candidatos às eleições europeias no dia 16 de fevereiro em Vila Nova de Gaia.