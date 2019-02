Receita. Love is in the air...

Receita. Love is in the air...

Confesso que acho que deveria ser o ano inteiro mas... não podemos pensar em fevereiro sem São Valentim. Não pelo santo ou pelo dia.... mas porque vale sempre a pena falar de amor e chocolate. E porque quero que estejam totalmente focados no amor - dar muito e receber -, aqui vai uma receita que não precisa de medidas nem de muito tempo.