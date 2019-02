António Costa já não acredita que o PS consiga atingir a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas. Na primeira entrevista que deu este ano, em que se realizam europeias, regionais na Madeira e legislativas, o secretário-geral do PS assumiu que “é virtualmente impossível a existência de uma maioria absoluta”.

O primeiro-ministro prefere apontar para um cenário menos ambicioso com a justificação de que o nosso sistema eleitoral só permite maiorias absolutas em “situações muito excecionais, que felizmente não existem”.

Costa não entrou em detalhes, mas a história comprova a teoria de que as maiorias absolutas são uma exceção. Os socialistas só a festejaram uma vez quando, em 2005, José Sócrates venceu as eleições a Pedro Santana Lopes.

O então líder do PS deixou claro, desde o primeiro dia, que o seu objetivo era conseguir atingir a maioria absoluta. Nesses tempos a esquerda estava longe de se conseguir entender e Sócrates alertava que só dessa forma seria possível garantir a estabilidade do país.

O discurso resultou e o PS venceu as eleições com mais de 45% dos votos. O PSD obteve pouco mais de 28,77%. À esquerda, o Bloco e o PCP subiram com os comunistas a conseguirem quase 8% dos votos e o BE a ultrapassar os 6%. O CDS caiu e ficou-se pelos 7,2%. A grande novidade da noite foi a maioria absoluta do PS com mais de dois milhões e meio de votos. “Com esta vitória caiu um velho mito da política portuguesa. O mito de que só a direita podia ambicionar ter maioria absoluta no parlamento”, disse José Sócrates, na noite eleitoral, referindo-se às duas maiorias absolutas conseguidas por Cavaco Silva.

Sócrates provou que não é impossível conseguir a maioria absoluta, mas José Junqueiro, que era dirigente do PS nessa altura e participou nessa campanha eleitoral, garante que as circunstâncias são outras. “O contexto político era muito diferente. Tudo mudou. António Costa está a ter uma atitude realista. Há mais partidos e mais dispersão dos votos”, diz ao i o ex-dirigente do PS.

Junqueiro considera que o Partido Socialista conseguiu a maioria absoluta, porque “o país estava exausto” com a governação da direita. “Estava exausto e sem paciência para a direita. Queria, de facto, uma mudança e essa mudança veio com uma enorme expressão, porque o PS representava nessa altura uma grande esperança de mudança. Foi a alternativa ao caos que estava instalado no país. O governo estava a desfazer-se e estava sem credibilidade nenhuma”.

Santana ajudou sócrates A chegada de Sócrates ao poder começou a desenhar-se com a ida de Durão Barroso para a presidência da Comissão Europeia. Santana Lopes assumiu o governo, mas durou pouco tempo devido à instabilidade. O Presidente da República justificou a dissolução do parlamento com vários “episódios” que afetaram “a credibilidade do governo e a sua capacidade para enfrentar a crise que o país vive”. Sampaio apontou “incidentes, contradições e descoordenações que contribuíram para o desprestígio do governo e das instituições em geral”.

As coisas correram mal Guilherme Silva era líder parlamentar do PSD e admite que a instabilidade no governo de Santana Lopes “favoreceu” os socialistas. “As coisas tinham corrido mal para o PSD na fase final do governo”, admite.

Guilherme Silva está convencido de que o PS também foi favorecido pela decisão do Presidente da República, porque aqueles que tinham votado em Jorge Sampaio não quiseram que ele fosse “desautorizado”. Guilherme Silva admite ainda que nos primeiros tempos José Sócrates conseguiu transmitir a ideia de que tinha “uma personalidade forte como Cavaco Silva”, mas “era tudo muito artificial e isso viu-se pela maneira como tudo acabou”.

José Sócrates voltou a pedir a maioria absoluta, em 2009, com o mesmo argumento de que era preciso assegurar a “estabilidade governativa”, mas ficou longe desse objetivo com pouco mais de 36% dos votos. O PSD, liderado por Manuela Ferreira Leite, subiu e obteve quase 30%.

A ausência de maioria absoluta acabou por ser fatal para José Sócrates. O governo caiu dois anos depois e Sócrates perdeu as eleições seguintes com apenas 28% dos votos. Nem o PS, nem nenhum outro partido, voltaram a ter a maioria absoluta, mas outras formas de governação ganharam solidez.

Passos Coelho conseguiu, pela primeira vez, cumprir a legislatura com um governo de coligação com o CDS. António Costa perdeu as eleições, mas fez uma aliança inédita à esquerda e para espanto de muitos conseguiu governar com estabilidade e aprovar os quatro orçamentos da legislatura.