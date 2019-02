"A recente recuperação na construção residencial" foi um dos principais fatores que contribuiu para a moderação no preço das casas no terceiro semestre do ano passado, explicou a Comissão Europeia, nas previsões de inverno divulgadas esta quinta-feira. O preço terá abrandado cerca de 8,5%.

Entre 2018 e 2020, Bruxelas prevê que estes valores devem registar uma ainda maior moderação, recuperando a oferta e desacelerando a procura externa.

Esta evolução também já havia sido divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística que mostrou que no terceiro trimestre do ano passado, o Índice de Preços da Habitação cresceu menos 2,7% que no trimestre anterior. Um decréscimo que aconteceu pela segunda vez consecutiva depois de um aumento entre janeiro e março.