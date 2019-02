Bruxelas está mais pessimista em relação ao crescimento do PIB em Portugal este ano. Esta quinta-feira e Comissão Europeia baixou as expetativas para 1,7% depois de, em novembro, ter avançado um crescimento de 1,8%.

A fraca contribuição das exportações liquidas, a diminuição do consumo privado são as causas apontadas pela Comissão Europeia para a revisão em baixa. No entanto, Bruxelas deixa ainda um indicador positivo em cima da mesa: "o investimento deverá acelerar ligeiramente, suportado por uma maior absorção dos fundos da União Europeia".

Por outro lado, o Governo mantém-se mais otimista e aponta a previsão de crescimento do PIB em 2019 para os 2,2%.

Também no que diz respeito ao PIB do ano passado, a Comissão Europeia mostrou não estar tão otimista quanto em novembro, revendo em baixa, em 0,1%, o crescimento do PIB. As previsões passam agora de 2,2% para 2,1%. Para 2020, a previsão mantém-se nos 1,7%.

Ao divulgar estas informações, Bruxelas deixa o aviso para alguns riscos que podem penalizar a economia portuguesa, "a prevista deterioração na procura externa e o aumento da incerteza global" e apontam para um abrandamento nas exportações de bens e serviços.

A inflação também esteve na mira da Comissão Europeia que antecipou um aumento para 1,3% este ano, abaixo do que havia previsto. Para 2020, a inflação deverá subir para os 1,6%.