A circulação de comboios entre as estações de Cascais e São Pedro do Estoril está, esta manhã, condicionada devido a problemas relacionados com o cabo de distribuição e alimentação elétrica aérea das locomotivas, avança a TSF.

Por esta razão, a circulação está a ser feita apenas numa das linhas de forma alternada.

De acordo com fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), em declarações ao Observador, ainda não há qualquer previsão de quando a situação estará resolvida, mas que já se encontram pessoas no local a averiguar os problemas que causaram a avaria nos comboios.

O alerta foi dado pelas 05h30 de hoje, tendo a linha sido logo suspensa, esclareceu a mesma fonte.