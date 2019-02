A circulação na autoestrada A1, na zona de Pombal, foi retomada às 5h26 horas depois de ter estada cortada ao trânsito durante seis horas, devido a acidente que fez duas vítimas mortais.

A via esteve cortada nos dois sentidos, e fonte da GNR adiantou que a circulação no sentido Sul/Norte foi reaberto por volta das 4h e que às pouco antes das 5h30 foi reposto no sentido contrário, estando o trânsito já a fazer-se sem dificuldades.

Duas pessoas morreram num acidente, esta quarta-feira às 23:34, que originou um choque em cadeia na A1, na zona de Pombal, distrito de Leiria.

As vítimas mortais são um homem de 70 anos e uma menina de dez, disse fonte da GNR à agência Lusa.



O choque em cadeia envolveu várias viaturas ligeiras e dois pesados de mercadorias, além das duas vítimas mortais, há ainda quatro feridos graves e cinco ligeiros.