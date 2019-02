As temperaturas baixas vão continuar no dia de hoje, com o céu nublado em quase todo o país. O IPMA aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal.

Há ainda previsão de chuva nos distritos de Braga e de Viana do Castelo.

Em Lisboa, as temperaturas vão variar entre os 7 e os 17 graus, enquanto no Porto o céu vai estar mais cinzento, a mínima é de 7 e a máxima é de 14 graus.



Os distritos mais frios são Bragança e Guarda, sendo que Faro continua a ser o distrito mais quente, com máximas a bater nos 20 graus.