O corpo que havia sido encontrado junto aos destroços onde seguia o futebolista argentino Emiliano Sala já foi recuperado.

De acordo com a notícia avançada pela BBC, ainda não é sabido se o corpo pertence ao futebolista ou ao piloto.

A operação de resgate, a cargo da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) do Reino Unido, iniciou-se na madrugada desta terça-feira. Foi em "condições desafiantes" que um corpo foi retirado dos destroços.

Segundo a AAIB, citada pela BBC, a operação foi realizada "da maneira mais digna possível" e as famílias, tanto de Sala como do piloto David Ibbotson, foram sendo atualizadas ao longo do processo.