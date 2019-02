Na sequência de uma intoxicação por monóxido de carbono, esta quarta-feira, num prédio no Barreiro, duas pessoas tiveram de ser hospitalizadas.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, citado pelo site Notícias do Minuto, dois moradores do prédio foram transportados para o Hospital do Barreiro. Os restantes moradores estão a ser avaliados no local por equipas médicas.

No local estiveram um total de 16 operacionais com sete viaturas dos Bombeiros Voluntários do Barreiro, Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, bem como o INEM e a PSP.