Já são conhecidos os onzes de Benfica e Sporting para o dérbi desta noite na Luz, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e com surpresas dos dois lados em relação ao jogo de domingo em Alvalade, onde as águias saíram vencedoras (2-4).

Nos encarnados, Salvio regressa ao onze um mês depois, rendendo Rafa em relação ao dérbi de domingo em Alvalade. Na baliza, como já se sabia, estará Svilar: Vlachodimos foi expulso nos minutos finais do último Sporting-Benfica, no lance em que cometeu penálti sobre Bas Dost, e por isso sancionado com um jogo de castigo.

Já nos leões, destaque para as estreias de Tiago Ilori e Borja. O central português volta a jogar com a camisola do Sporting quase seis anos depois de ter deixado Alvalade rumo ao Liverpool, enquanto o lateral-esquerdo colombiano, que já ficou no banco no domingo, terá aqui a primeira oportunidade para se mostrar aos adeptos leoninos. Já Acuña, Jovane Cabral e Luiz Phellype regressam ao onze, por troca com Raphinha, Nani (lesionado) e Bas Dost, que começa no banco.

Onze do Benfica

Svilar; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Samaris, Gabriel e Salvio; Seferovic e João Félix

Suplentes: Zlobin, Ferro, Gedson Fernandes, Krovinovic, Rafa, Cervi e Jota

Onze do Sporting

Renan; Bruno Gaspar, Coates, Ilori e Borja; Wendel, Gudelj e Bruno Fernandes; Jovane Cabral, Luiz Phellype e Acuña

Suplentes: Salin, André Pinto, Jefferson, Petrovic, Raphinha, Diaby e Bas Dost