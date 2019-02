As declarações foram proferidas no domingo, logo após o triunfo do Benfica sobre o Sporting no dérbi de Alvalade (2-4), mas só esta quarta-feira mereceram um comentário por parte dos encarnados. Jorge Andrade, antigo internacional português e atual comentador desportivo na RTP3, referiu-se desta forma a João Félix, no rescaldo de mais uma excelente exibição do jovem avançado encarnado: "Eu, se ainda jogasse, dava só um pisão no João Félix e não havia mais João Félix durante o jogo. E aí tinham [Benfica] de recorrer a outro estilo de jogo."

Esta quarta-feira, as águias reagiram através da newsletter News Benfica, pedindo explicações à RTP e condenando os comentários do antigo central. "Jorge Andrade, ex-jogador do Estrela da Amadora, do FC Porto, do Deportivo da Corunha e da Juventus (e que, infelizmente, terminou a sua carreira demasiado cedo em virtude de graves lesões sofridas), fez um comentário na RTP3, onde colabora há vários anos, que merece o mais veemente repúdio. Uma declaração lamentável e que merece ser melhor explicada pela Direção de Informação da RTP", escreveram os encarnados.

Jorge Andrade acabou entretanto por recorrer às redes sociais para se justificar. O antigo defesa - e ex-treinador do Atlético -, de 40 anos, pediu desculpa mas explicou que considera ter sido mal interpretado, garantindo não ter dito nada com intenção de incentivar os adversários de João Félix a atingi-lo de forma maldosa. "Eu disse isto no contexto de que quando jogava me fazia respeitar... aos que jogavam. Longe de mim estar a dar táticas aos adversários do Benfica para que agridam qualquer jogador. Peço desculpa se ficou essa ideia no ar, sendo João Félix um jogador que admiro. Abraço", pode ler-se na publicação do antigo jogador.